در عملیات ضربتی پلیس خراسان رضوی، ۲۰۶ متهم به سرقت در مدت ۷۲ ساعت در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: این مرحله از طرح امنیت محله محور با تمرکز بر مقابله با سرقتهای سریالی قطعات خودرو در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد.
سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: مردم بازوان توانمند پلیس آگاهی در انجام ماموریتهای خطیر برای برقراری و تامین نظم و امنیت هستند.
طرح امنیت محله محور و پیگیری پروندههای سرقت همچنان با جدیت در دستور کار پلیس خراسان رضوی قرار دارد.