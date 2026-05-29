به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان، از تشدید برخورد با رانندگان پرخطر در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۶۰۵ دستگاه انواع خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، از جمله حرکات نمایشی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و سایر رفتار‌هایی که ایمنی تردد را به‌طور مستقیم تهدید می‌کنند، توقیف شدند.

سرهنگ امیر معین‌الدینی افزود: پلیس راه با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز در جاده‌ها که امنیت کاربران راه را به خطر بیندازد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد

وی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: بخش قابل توجهی از حوادث جاده‌ای ناشی از بی‌توجهی به اصول ایمنی، سرعت غیرمجاز و انجام حرکات پرخطر است؛ از این رو، افزایش نظارت‌ها و اعمال قانون در محور‌های مواصلاتی استان به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: مالکانی که خودروی آنان به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است، می‌توانند پس از طی مراحل قانونی و شرکت در دوره‌های آموزشی لازم، نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند. هدف از این رویکرد، صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه اصلاح رفتار ترافیکی و ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن در سطح جامعه است.