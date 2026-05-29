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۶۰۵ خودرو در محورهای کرمان به دلیل تخلفات حادثه ساز توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان، از تشدید برخورد با رانندگان پرخطر در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۶۰۵ دستگاه انواع خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز، از جمله حرکات نمایشی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و سایر رفتارهایی که ایمنی تردد را بهطور مستقیم تهدید میکنند، توقیف شدند.
سرهنگ امیر معینالدینی افزود: پلیس راه با هرگونه رفتار مخاطرهآمیز در جادهها که امنیت کاربران راه را به خطر بیندازد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد
وی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی افزود: بخش قابل توجهی از حوادث جادهای ناشی از بیتوجهی به اصول ایمنی، سرعت غیرمجاز و انجام حرکات پرخطر است؛ از این رو، افزایش نظارتها و اعمال قانون در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: مالکانی که خودروی آنان به دلیل تخلفات حادثهساز توقیف شده است، میتوانند پس از طی مراحل قانونی و شرکت در دورههای آموزشی لازم، نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند. هدف از این رویکرد، صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه اصلاح رفتار ترافیکی و ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن در سطح جامعه است.