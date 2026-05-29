یک شرکت دانشبنیان در حوزه شیمی دارویی، ۵۵ نوع ماده شیمیایی آزمایشگاهی را با قیمتی یکپنجم تا یکدهم نمونههای وارداتی تولید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یکی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه شیمی دارویی ۵۵ نوع ماده شیمیایی شامل حلال، پودر و اسیدهای آزمایشگاهی را به تولید رساندند که به گفته آنها کیفیت این محصولات از نمونههای خارجی بالاتر و قیمت آنها بین یکپنجم تا یکدهم نمونههای وارداتی است.
حسین رادپور، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان تولیدکننده حلال، پودر و اسیدهای آزمایشگاهی، دارویی و بیمارستانی در گفتوگو با ایسنا، ضمن تشریح فعالیتهای این شرکت اظهار داشت: این مجموعه دانشبنیان در حوزه شیمی دارویی با هدف تولید محصولات با خلوص بالا برای تامین نیاز کشور به مواد آزمایشگاهی، دارویی، بیمارستانی و صنعتی تاسیس شده است.
وی افزود: این شرکت تاکنون موفق به تولید بیش از ۸۰ درصد محصولات مورد نیاز در این حوزه شده و محصولات تولیدی آن علاوه بر مطابقت با استانداردهای جهانی، موفق به دریافت گواهینامههای مختلف از جمله ISO ۹۰۰۱ شدهاند.
رادپور با اشاره به فعالیتهای این شرکت در حوزه تولید مواد شیمیایی اظهار کرد: در این مجموعه فرآیندهای تولید، خالصسازی، تغلیظ و فرآوری انواع مواد، پودرها، اسیدها و حلالها انجام میشود.
وی با بیان اینکه محصولات مشابه این شرکت در کشورهایی مانند کره، هند، چین و آلمان تولید میشود، ادامه داد: بر اساس استانداردهای موجود، کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از نمونههای خارجی بالاتر است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان خاطرنشان کرد: قیمت محصولات تولیدی این مجموعه بین یکپنجم تا یکدهم نمونههای خارجی است که این موضوع میتواند برای آزمایشگاهها، بیمارستانها و سایر مصرفکنندگان صرفه اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به کاربرد این مواد در صنایع مختلف گفت: صنایع فولاد، تولید، سنتز مواد و همچنین تولید و تست محصولات آرایشی و بهداشتی از جمله مصرفکنندگان این مواد شیمیایی هستند.
رادپور درباره برنامههای صادراتی این شرکت نیز اظهار کرد: تاکنون صادراتی نداشتهایم، اما درصدد صادرات محصولات به عمان و عراق هستیم و ظرفیت صادرات به کشورهایی مانند ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، هند و ترکمنستان نیز وجود دارد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر ۵۵ ماده شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی در این شرکت تولید میشود و محصولات این مجموعه در دوازدهمین نمایشگاه ایرانساخت نیز عرضه شدهاند.