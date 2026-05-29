یک مطالعه جدید می‌گوید یک دوره کوتاه‌تر و شدیدتر پرتودرمانی می‌تواند به درمان سرطان پروستات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند مردانی که دو دوز بیشتر پرتودرمانی دریافت کردند، تقریباً همان عوارض جانبی را داشتند که دیگران با دوره استاندارد پنج دوز درمان شدند.

دکتر «سیان کوپر»، محقق ارشد و پژوهشگر بالینی در موسسه تحقیقات سرطان در لندن، گفت: «برای بیماران، یک دوره درمانی دو جلسه‌ای بسیار کمتر از هفته‌ها مراجعه روزانه به بیمارستان برای پرتودرمانی، اختلال ایجاد می‌کند.»

برای این کارآزمایی بالینی در مقیاس کوچک، محققان ۴۶ بیمار مبتلا به سرطان پروستات را که حداقل شش ماه تحت هورمون درمانی بودند، استخدام کردند.

۲۴ بیمار پنج دوز استاندارد پرتودرمانی را طی دو هفته دریافت کردند، در حالی که ۲۲ بیمار همان دوز را در دو جلسه طی هشت روز دریافت کردند.

محققان گفتند که تابش با استفاده از اسکن MRI انجام شد تا به پزشکان کمک کند پروستات را دقیقاً هدف قرار دهند و در عین حال از بافت سالم اطراف محافظت کنند.

این مطالعه نشان داد که در مردان در هر دو گروه تا دو سال بعد تقریباً میزان عوارض جانبی ادراری و گوارشی ناشی از پرتودرمانی یکسان بود.

کوپر در یک بیانیه خبری گفت: «پس از دو سال، بیماران ما حداقل تغییر را در کیفیت زندگی خود گزارش کردند. تفاوت بسیار کمی در عوارض جانبی تجربه شده توسط بیماران در گروه دو دوز در مقایسه با گروه پنج دوز استاندارد وجود داشت. یا اصلا هیچ تفاوتی وجود نداشت.»

«ماتیاس گوکنبرگر»، مدیر انکولوژی پرتودرمانی در بیمارستان دانشگاه زوریخ در سوئیس، گفت: «پرتودرمانی می‌تواند خطر آسیب به مثانه را در مقایسه با جراحی سرطان پروستات به حداقل برساند.»

گوکنبرگر در یک بیانیه خبری گفت: «محدود کردن درمان به دو دوز برای بیمارانی که به مراجعه کمتری به بیمارستان نیاز دارند، راحت‌تر است و تکمیل درمان را برای کسانی که دور از مراکز پرتودرمانی زندگی می‌کنند، آسان‌تر می‌کند.»

گوکنبرگر در ادامه افزود: «در حالی که فناوری مورد استفاده در این آزمایش در حال حاضر فقط در تعداد محدودی از مراکز تخصصی در سراسر جهان موجود است، اما به سرعت در حال رشد هستند. این نتایج می‌تواند به ما در درک نحوه استفاده از آنها و در درک اینکه آیا پرتودرمانی دو جلسه‌ای باید به یک استاندارد جدید مراقبت تبدیل شود یا خیر، کمک کند.»

مطالعات بیشتری لازم است تا مشخص شود آیا یک دوره کوتاه‌تر و شدیدتر پرتودرمانی در برابر سرطان پروستات به همان اندازه مؤثر است یا خیر.