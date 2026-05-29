\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0639\u0644\u0627\u0642\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc\u00a0janfadaa.ir\u00a0\u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u00bb\u060c \u062f\u0631\u067e\u06cc \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc-\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0648\u0627\u062d\u0644\u060c \u062c\u0632\u0627\u06cc\u0631 \u0648 \u0645\u0631\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.