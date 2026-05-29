دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تشریح دستاورد‌های دو دهه گذشته این حوزه، از آغاز «موج دوم» توسعه علوم شناختی تا افق ۱۴۲۰ خبر داد و شهید دکتر سیدکمال خرازی را معمار بزرگ زیست‌بوم علوم شناختی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر عطااله پورعباسی، دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در نشست مشترک فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، با تشریح روند توسعه علوم شناختی در کشور، این حوزه را یکی از ارکان مهم رفاه اجتماعی، امنیت ملی، اقتدار علمی و اقتصاد دانش‌بنیان برشمرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید مبنی بر اهمیت علوم شناختی و فناوری‌های عصبی گفت: هر کشوری که از این عرصه عقب بماند، با سرنوشتی مشابه عقب‌ماندگان انقلاب صنعتی مواجه خواهد شد.

دکتر پورعباسی با تجلیل از نقش شهید دکتر سیدکمال خرازی در شکل‌گیری زیست‌بوم علوم شناختی کشور افزود: بدون تلاش‌ها و نگاه راهبردی ایشان، امروز چنین ساختار منسجم و نظام‌مندی در حوزه علوم شناختی در کشور وجود نداشت.

وی با اشاره به دستاورد‌های دو دهه اخیر اظهار داشت: ایجاد حدود ۲۰ رشته دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، حمایت از بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ طرح پژوهشی و هزار و ۶۰۰ پایان‌نامه، تجهیز بیش از ۵۰ مرکز درمانی و دانشگاهی به تجهیزات ساخت داخل و راه‌اندازی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و مرکز ملی کارآزمایی بالینی فناوری‌های عصبی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ادامه داد: اکنون زیست‌بوم علوم شناختی کشور شامل حدود ۱۰ هزار پژوهشگر، ۱۶۰ شرکت فعال از جمله ۳۰ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۶۰ محصول تجاری‌سازی‌شده است و ارزش بازار این حوزه بین ۷۰ تا ۱۴۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی همچنین از آغاز «موج دوم» توسعه علوم شناختی تا افق ۱۴۲۰ خبر داد و گفت: توسعه تعداد فعالان این حوزه به ۳۰ هزار نفر، افزایش سهم فناوران و تمرکز بر فناوری‌های ارزان‌قیمت و فراگیر مانند تجهیزات پرتابل، ابزار‌های خانگی و نرم‌افزار‌های نوروتک، از مهم‌ترین اهداف پیش‌رو است.

دکتر پورعباسی در پایان با تسلیت فقدان شهید دکتر خرازی تأکید کرد: مسیر توسعه علوم شناختی کشور تا تحقق چشم‌انداز ترسیم‌شده از سوی این شخصیت برجسته، با قدرت و انگیزه بیشتری ادامه خواهد یافت.