سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد امروز جمعه با گذر موج تراز میانی جو از غرب کشور، در مناطقی از شمالغرب، غرب و دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این پیشبینی، افزایش سرعت وزش باد در کشور عراق موجب شکلگیری توده گرد و خاک و انتقال آن به نوار غربی ایران میشود که پیامد آن کاهش کیفیت هوا و افت شعاع دید در این مناطق خواهد بود.
همچنین از اوایل امشب در سواحل دریای خزر، افزایش ابر، بارشهای پراکنده و کاهش نسبی دما آغاز میشود.
سازمان هواشناسی همچنین از افزایش دمای هوا در نیمه شمالی کشور خبر داد و اعلام کرد دمای هوا در استانهای مازندران و گلستان بین ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده است که در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید پیشبینی میشود و در برخی نقاط نیز گرد و خاک پدیده غالب جوی خواهد بود.