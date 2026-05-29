شهردار نیویورک جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم و اعلام کرد که این جنگ باید پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از الجزیره، زهران ممدانی روز پنجشنبه در پیامی در فضای مجازی بر تاثیر گسترده این جنگ غیرقانونی بر غیرنظامیان در خارج از ایران و خانوادههای ایرانی ساکن ایران اشاره کرد.
وی نوشت: سه ماه پیش در چنین روزی، جنگی آغاز شد که هیچکس به آن رأی نداد و هزینه آن را افرادی پرداختهاند که در آن نقشی نداشتند.
ممدانی تاکید کرد: هزاران غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند و سیزده سرباز آمریکایی هرگز به خانه و نزد خانوادههای خود باز نخواهند گشت.
وی افزود: آمریکاییها در سراسر این کشور و شهر ما شاهد افزایش قیمتهای بنزین و مواد غذایی بودهاند و بودجههای آنها به دلیل جنگی که بدون حتی یک رأی کنگره آغاز شده، کاهش یافته است.
شهردار نیویورک ادامه داد: هر جانی که در خارج از کشور از دست رفته و هر دلاری که از یک خانواده کارگر در آمریکا گرفته شده، بخشی از همان صورتحساب بیملاحظهای است که توسط کسانی که هرگز خود آن را پرداخت نخواهند کرد، به افرادی که کمترین توان مالی را دارند، تحمیل میشود.