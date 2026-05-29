جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) پس از شهادت ۲۰ فلسطینی در حملات رژیم اسرائیل در ۴۸ ساعت گذشته،درباره فروپاشی توافق آتشبس در نوار غزه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حماس در بیانیهای به تشدید حملات هوایی رژیم اسرائیل که منجر به شهادت ۲۰ فلسطینی در ۴۸ ساعت گذشته شد، اشاره کرد و از دولت آمریکا خواست تا بیانیهای روشن در محکومیت نقضهای توافق از سوی رژیم اشغالگر صادر کند.
حماس در این بیانیه تاکید کرد که توافق آتشبس در غزه در نتیجه جنایات اسرائیل و نقضهای وحشیانه مستمر توسط این رژیم اشغالگر با خطر فروپاشی مواجه است.
حمله هوایی رژیم اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در چهارشنبه شب به شهادت ۱۰ فلسطینی از جمله ۲ کودک و ۲ زن و زخمی شدن دهها غیرنظامی منجر شد.
حماس این حمله هوایی را جنایتی جدید و نقض مجدد و آشکار توافق آتشبس امضا شده در شرم الشیخ دانست.
در این حمله هوایی، «عماد اسلیم» معروف به ابوحسان، معاون فرمانده گردانهای عزالدین قسام در شهر غزه به شهادت رسید.
اسلیم، فرمانده گردان منطقه زیتون در جنوب شرقی شهر غزه، عصر پنجشنبه همراه با ۹ شهید دیگر این حمله هوایی در این شهر به خاک سپرده شد.
جنبش حماس تاکید کرد که افزایش حملات اسرائیل، نشان دهنده قصد این رژیم برای بازگشت به یک جنگ وحشیانه نسل کشی در سایه بیتوجهی به تلاشهای کشورهای ضامن و تمام ضمانتها و تعهداتی که آنها برای اجرای توافق آتشبس انجام دادهاند، است.
افزایش حملات رژیم اسرائیل به غزه
ارتش رژیم اسرائیل در دو هفته گذشته حملات هوایی خود به نوار غزه را تشدید کرده است و ادعا میکند که فرماندهان نظامی حماس در نوار غزه را هدف قرار میدهد.
حماس خواستار اجرای مفاد باقیمانده از مرحله اول توافق است که شامل توقف کامل خصومتها و عقبنشینی به پشت خط سبز، ورود ۶۰۰ کامیون کمک، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود افراد، کالاها و کمکها، ورود تجهیزات سنگین برای آواربرداری و اجازه ورود رئیس و اعضای کمیته ملی به غزه برای به دست گرفتن اداره این منطقه است.
در مقابل، رژیم اسرائیل ادعا میکند که هرگونه اجرای مفاد این توافق، ابتدا به خلع سلاح حماس و سایر گروههای مسلح فلسطینی در غزه مشروط است.
در کنار عقبنشینی تدریجی رژیم اسرائیل از نوار غزه، مسئله سلاح یک الزام اساسی در مرحله دوم توافق آتش بس غزه است.
در همین حال، سازمان ملل متحد نگرانی خود را از کشتار فلسطینیان توسط ارتش رژیم اسرائیل در مناطق نزدیک به «خط زرد» ابراز کرده است.