تیمهای دانشگاه آزاد و شهید رئیسی در پایان مرحله پلی آف بیست و نهمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز بانوان باشگاههای کشور با برتری مقابل حریفان خود فینالیست شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری رقابتهای پلی آف بیست و نهمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز بانوان باشگاههای کشور، تیمهای شهید رئیسی و دانشگاه آزاد اسلامی با پیروزی مقابل رقبای خود به مرحله نهایی این مسابقات راه یپدا کردند.
تیم شهید رئیسی با پیروزی ۴ بر ۱ در مرحله رفت و پیروزی ۵ بر صفر در مرحله برگشت مقابل تیم دانشگاه تهران به مرحله نهایی راه پیدا کرد.
در دیگر مسابقه نیمه نهایی، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با پیروزی ۳ بر ۲ در مرحله رفت و شکست ۳ بر ۲ در مرحله برگشت مقابل تیم نفت تهرانسر، با پیروزی در گیم شماری، در مجموع گیمها ۲۰-۱۶ پیروز شد به مرحله نهایی راه پیدا کرد.
سرداوری این رقابتها به عهده پوران رحیمی و منیجه ابری بوده است.
دیدار فینال به صورت رفت و برگشت امروز ۸ خرداد برگزار میشود و همچنین اختتامیه این رقابتها هم عصر امروز برگزار خواهد شد.