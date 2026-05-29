

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، پنجشنبه ۷ خرداد، کیارش کابلی نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد ۱۷.۲۲ متر در جایگاه هفتم این رقابت قرار گرفت.

در این رقابت "پارک سیهون" ورزشکار کره‌ای با رکورد ۲۰.۶۵ متر ضمن شکستن رکورد جوانان آسیا به مقام قهرمانی رسید.

"چنگی وو" از چین با رکورد ۱۸.۷۵ متر دوم شد و "زیاد اصام" از عربستان سعودی نیز با پرتابی به طول ۱۸.۰۳ متر سوم شد.

رکورد پرتاب وزنه جوانان آسیا پیش از این با ۲۰.۶۳ متر در اختیار "لی منگ" از چین بود که سال ۲۰۱۱ به ثبت رسیده بود.