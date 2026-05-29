به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات آمریکا علیه سلطنت عمان را قویا محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعمال تحریم علیه عمان، متعاقب تهدید قبلی به «منهدم کردن» عمان را تلاش برای باج‌گیری از یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد و نشانه دیگری از ورشکستگی اخلاقی سامانه حکمرانی و سیاست‌ورزی در آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: تهدید به اعمال تحریم علیه عمان به بهانه‌ای واهی، اقدامی مطلقا غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است و جامعه جهانی می‌بایست با واکنش مسئولانه در قبال این رویکرد، مانع از عادی‌سازی فزاینده نقض هنجار‌های حقوقی بین‌المللی شود.