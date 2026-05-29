رئیس جریان حکمت ملی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، بر ضرورت توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از گسترش تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

تأکید بر توقف جنگ و مهار تنش‌های منطقه‌ای

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سید عمار حکیم، در دیدار با محمد کاظم آل‌صادق، بر ضرورت توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از گسترش تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف بر عمق روابط میان عراق و ایران و پیوند‌های تاریخی دو ملت دوست و همسایه تأکید کردند. رئیس جریان حکمت ملی همچنین از پایداری ملت ایران در مواجهه با چالش‌های اخیر تقدیر نمود.

حکیم با اشاره به پیامد‌های ادامه درگیری‌ها گفت: تشدید تنش‌های نظامی، تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه و افزایش بی‌ثباتی منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این دیدار، به وضعیت داخلی عراق پرداخت و تأکید کرد که این کشور توانسته است از مرحله بن‌بست سیاسی عبور کرده، دولت را تشکیل دهد و روند تحقق استحقاقات قانون اساسی را ادامه دهد.

رئیس جریان حکمت ملی، چالش کنونی عراق را عمدتاً اقتصادی و مالی دانست و کاهش درآمد‌های نفتی را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی کشور توصیف کرد.

وی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی و فعال‌سازی بخش‌های تولیدی در راستای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و تقویت ثبات تأکید کرد.