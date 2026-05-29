مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره «خبر خوب» این اداره کل تا ۱۷ خرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن مقدسی افزود: با توجه به استقبال چشم گیر اصحاب رسانه از نخستین رویداد رسانهای «خبر خوب»، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا پایان روز ۱۷ خرداد تمدید شد.
وی بیان کرد: این جشنواره با هدف تقویت جریان اطلاعرسانی، انعکاس خدمات و معرفی اقدامات و دستاوردهای حوزه راهداری و حملونقل جادهای به صورت مشترک از سوی روابط عمومی این اداره کل و معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر یادآور شد: آثار منتشر شده در رسانهها در بازه زمانی سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت امسال امکان شرکت در این جشنواره را دارند.
مقدسی ادامه داد: این جشنواره در ۲ بخش «مکتوب» (خبر، تیتر، گزارش، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت) و «چندرسانهای» (گزارش ویدئویی، اینفوگرافیک، گزارش تصویری، تکعکس و پادکست) پذیرای آثار تولیدی رسانههاست.
وی یادآور شد: اصحاب رسانه میتوانند آثار خود را در قالب لوح فشرده یا لینک شبکههای اجتماعی به دبیرخانه جشنواره واقع در بوشهر، چهارراه کشتیرانی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، دفتر روابط عمومی یا شماره ۰۹۹۴۴۸۵۱۳۲۵ در پیام رسانهای بله و ایتا ارسال کنند.