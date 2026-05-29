رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: ۹۸ درصد محور‌های شریانی استان به سامانه‌های هوشمند و نظارتی مجهز شدند و بوشهر در این زمینه رتبه دوم کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ محبوبه شهریاری بیان کرد: هم‌اکنون ۲۳ سامانه نظارتی به‌صورت برخط در نقاط راهبردی، پرتردد و حادثه‌خیز استان از جمله ورودی شهرها، پل‌ها، تونل‌ها و گردنه‌ها فعال است.

وی افزود: مبادی ورودی و خروجی استان و همچنین تونل‌ها به‌صورت دقیق رصد می‌شوند تا در صورت بروز گره ترافیکی یا حادثه، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مدیرکل و معاونان، ۴۲ سامانه جدید کنترل سرعت به شبکه نظارتی استان افزوده شده و شمار سامانه‌های فعال کنترل سرعت به ۵۹ مورد رسیده است.

شهریاری ادامه داد: توسعه این سامانه‌ها نقش مستقیمی در کاهش تصادفات جاده‌ای، افزایش ایمنی محور‌ها و اصلاح رفتار رانندگان دارد.

وی با اشاره به عملکرد سامانه‌های «توزین در حال حرکت» گفت: این سامانه‌ها به‌صورت باسکول‌های نامحسوس در زیر سطح جاده نصب شده‌اند و وزن وسایل نقلیه سنگین را به‌صورت برخط محاسبه و به پلیس راه اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اضافه کرد: در صورت ثبت اضافه تناژ، خودروی متخلف به‌سرعت اعمال قانون و برای صدور جریمه‌های مربوطه به اداره کل راهداری معرفی می‌شود.

شهریاری بیان کرد: داده‌های استخراج شده از ترددشمارها، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های فنی در حوزه توسعه راه‌هاست و از این اطلاعات برای تعریض جاده‌ها، توسعه محور‌ها و جانمایی مجتمع‌های خدماتی - رفاهی استفاده می‌شود.

وی گفت: بر اساس تحلیل تصاویر ثبت شده از حوادث جاده‌ای، در برخی نقاط پرخطر، گاردریل‌های فلزی جمع‌آوری و نیوجرسی‌های بتنی جایگزین شده است تا از ورود خودرو‌های سنگین منحرف شده به مسیر مقابل جلوگیری شود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر یادآور شد: تصاویر ثبت شده توسط سامانه‌های نظارتی، یکی از مستندترین ابزار‌ها برای بررسی علت تصادفات از سوی پلیس راه است و در مواردی مانند سبقت غیرمجاز یا خواب‌آلودگی راننده، به کشف واقعیت کمک می‌کند.

شهریاری از مردم خواست پیش از سفر، از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها و ترافیک مسیر‌های داخل و خارج از استان مطلع شوند.