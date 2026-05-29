سیزدهمین جشنواره انتخاب کارفرمایان برتر سال ۱۴۰۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی و با مشارکت و همراهی تشکلهای صنفی حوزه کارفرمایان و سازمانها برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این سازمان در راستای تحقق اصل سهجانبهگرایی، جلب اعتماد و اطمینان کارفرمایان نسبت به کارکردها و خدمات تأمین اجتماعی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، با مشارکت و همراهی تشکلهای صنفی حوزه کارفرمایان و سازمانها و در دو سطح ملی و استانی اقدام به برگزاری سیزدهمین جشنواره انتخاب کارفرمایان برتر سال ۱۴۰۵ میکند.
این جشنواره با هدف حمایت و پشتیبانی از اشتغال پایدار و ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت و توسعه تعامل اثربخش با جامعه کارفرمایی، الگوسازی ازکارفرمایان فعال عرصه تولید و اشتغال، تغییر مثبت نگرش جامعه کارفرمایی به کارکردهای تأمین اجتماعی و پشتیبانی از فعالیت کارفرمایان خوشحساب و حامی کارگر برگزار میشود.
همه کارفرمایان حقیقی و حقوقی فعال در کشور، مشمول این طرح و جشنواره میشوند. از منتخبین حائز شرایط که موفق به کسب بیشترین امتیاز در ارزیابی شاخصهای تخصصی شوند با اهداء لوح تقدیر، تندیس و هدایای نفیس فرهنگی تقدیر به عمل میآید.
کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی در استانهای سراسر کشور میتوانند تا پایان وقت اداری ۳۱ خرداد ماه با مراجعه به سامانه الکترونیکی پرسلاین به نشانی https://tamin.porsline.ir/s/karfarmabartar نسبت به ثبتنام و بارگذاری مستندات لازم اقدام کنند.