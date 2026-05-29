تولید گاز در پارس جنوبی حتی یک لحظه متوقف نشد
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و اختلالات ایجادشده در حملونقل هوایی، تولید گاز در این میدان مشترک حتی برای لحظهای متوقف نشد و تعمیرات اساسی سکوهای دریایی نیز طبق برنامه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ علیرضا سرمدی بیان کرد: شرکت نفت و گاز پارس مسئولیت راهبری و تولید از این میدان مشترک را بر عهده دارد؛ میدانی که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و بهصورت غیرمستقیم حدود ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور از آن تأمین میشود و این آمار بهخوبی نشاندهنده اهمیت و گستره مسئولیت خطیری است که بر دوش کارکنان این مجموعه قرار دارد.
وی با تقدیر از تلاش کارکنان صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی افزود: فرزندان این سرزمین در دل خلیج فارس و با تکیه بر دانش، تخصص و توانمندیهای داخلی، مسئولیت تولید از این میدان عظیم را بر عهده دارند و تاکنون اجازه ندادهاند جریان تولید گاز غنی حتی برای لحظهای متوقف شود.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به برنامه سالانه تعمیرات اساسی سکوهای فراساحلی این میدان در خلیج فارس گفت: در نیمه نخست هر سال و همزمان با افزایش دما و رطوبت در استان بوشهر و خلیج فارس، عملیات تعمیرات اساسی سکوهای گازی بهمنظور آمادهسازی تأسیسات برای تولید حداکثری در نیمه دوم سال آغاز میشود، بنابراین امسال نیز این عملیات مطابق برنامه و علیرغم محدودیتهای ناشی از شرایط خاص جنگی کشور، با تلاش شبانهروزی کارکنان مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس در حال اجراست.
سرمدی با تأکید بر خودکفایی صنعت نفت و گاز کشور در حوزه بهرهبرداری و نگهداشت تأسیسات دریایی اظهار داشت: بیش از دو دهه است که تمامی فعالیتهای مرتبط با تولید و تعمیرات اساسی سکوهای دریایی پارس جنوبی با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام میشود و امروز در حوزه ساخت، تعمیر و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز نیز به سطح قابل توجهی از خوداتکایی دست یافتهایم.
وی درباره وضعیت تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم نیز گفت: هیچگونه آسیبی به سکوهای دریایی مستقر در خلیج فارس وارد نشد، هرچند برخی تأسیسات خشکی مرتبط با پالایش و فرآورش گاز دچار آسیبهای جزئی شدند، اما همکاران شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی گاز ایران با تمام توان در حال رفع مشکلات و بازگرداندن این تأسیسات به حداکثر ظرفیت عملیاتی هستند.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس در بخش دیگری از سخنان خود به دشواریهای فعالیت کارکنان این مجموعه اشاره کرد و گفت: محدودیتهای ایجادشده در فضای هوایی کشور، جابهجایی نیروهای عملیاتی را با چالشهای جدی مواجه کرده بود، بهگونهای که برخی کارکنان برای حضور در محل خدمت یا بازگشت به منزل، ناگزیر بودند بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت در مسیر باشند. با این حال، تعهد، مسئولیتپذیری و روحیه ایثار کارکنان موجب شد روند تولید و عملیات بدون وقفه ادامه یابد و مردم کشور از نعمت گاز پایدار و آثار آن در اقتصاد و امنیت ملی بهرهمند شوند.