هشتاد و نهمین قرار شبانه؛
حمایت قاطع مردم بهارستان از نیروهای مسلح و تأکید بر وحدت ملی
در هشتاد و نهمین اجتماع مردم شهرستان بهارستان که در میادین مختلف برگزار شد حاضران با محکوم کردن تعرض اخیر ارتش آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابههای هوایی، حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مردم نسیم شهر با حضور پر شور خود در میدان هفت تیر، آمادگی دائمی نیروهای مسلح و «دست روی ماشه بودن» را در کنار وحدت و انسجام مردم و مسئولان، عامل بازدارندهای دانستند که دشمن متجاوز را تحت فشار قرار داده است.
حاضران با اشاره به حدود ۹۰ روز حضور و همبستگی در میدانها، این انسجام را پاسداری هوشمندانه از ارزشها توصیف کردند و گفتند در شرایط کنونی باید منافع ملی و مطالبات عمومی بر منافع جناحی، گروهی و منطقهای مقدم باشد تا از ایران اسلامی یک صدای واحد و مقتدر به گوش برسد.