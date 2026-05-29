پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان بوشهر از آزادسازی ۷ هزار و ۴۰۰ متر مربع اراضی دولتی به ارزش هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال در شهرستان بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی نظریه اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از زمینخواری، با تلاش شبانهروزی یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل، پهنه گستردهای از اراضی دولتی که توسط افراد سودجو و زمین خوار تصرف شده بود؛ به بیتالمال بازگشت.
وی افزود: این آزادسازی جمعاً به مساحت تقریبی ۷۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در شهرستان بوشهر است که با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان و شهرستان شناسایی و اقدامات قانونی برای بازپسگیری آن انجام شد.
نظریه با اشاره به ارزش ریالی این اراضی افزود: کارشناسان ارزش تقریبی زمینهای رفع تصرف شده را بیش از هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی بیان کرد: خط قرمز ما حفاظت از بیتالمال و حقوق عامه مردم است و تیمهای گشت و نظارت یگان حفاظت به صورت مستمر و شبانهروزی تمامی نقاط استان را رصد میکنند تا از هرگونه ساختوساز غیرمجاز و تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.