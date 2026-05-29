معاون امور مشترکان شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد: ابتدا به مشترکان پرمصرف چند نوبت اخطار داده می‌شود و در صورت ادامه داشتن بدمصرفی برق آنها قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا صلابت، معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع برق استان تهران در گفت‌گوی رادیویی اعلام کرد: در فصل گرم سال یعنی از بازه زمانی خرداد تا شهریور، ۳۵ درصد مصرف برق به دلیل روشن شدن وسایل سرمایشی مانند کولر‌های آبی و گازی است که این میزان مصرف بر شبکه بار زیادی وارد می‌کند به همین دلیل از همه مشترکان در بخش‌های خانگی، صنعتی، ادارای و کشاورزی درخواست می‌کنیم تا با صنعت برق کشور همکاری لازم را داشته باشند.

صلابت در ادامه به راهکار‌هایی که در کاهش مصرف برق تاثیر مثبت دارند، اشاره کرد و گفت: استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعت‌های ۱۱ تا ۱۵، استفاده از روشنایی‌های طبیعی، جداکردن وسایل برقی مانند تلویزیون از منبع تغذیه (پریز) نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که اگر مشترکان آنها را انجام دهند، مصرفشان مطابق الگو خواهد بود، در غیر این صورت هزینه قبض برق آنها به صورت پلکانی افزایش خواهد، یافت.

وی تشریح کرد: ابتدا به آنها چند نوبت اخطار داده می‌شود و اگر مصرف همچنان زیاد باشد، برق آنها توسط کنتور‌های هوشمند محدود می‌شود تا حقوق دیگر مشترکان خوش مصرف پایمال نشود.