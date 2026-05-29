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آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل گامبیا پنج شنبه برگزار شد و علیرضا جهانبخش نیز در تمرینات گروهی حاضر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه در دیداری تدارکاتی از ساعت 18:30 به وقت محلی(19 به وقت تهران) در ورزشگاه مردان آنتالیا کشور ترکیه برابر تیم ملی گامبیا به میدان می رود.
تمرین پنج شنبه ملیپوشان در اردوی ترکیه به صورت رسمی با حضور بازیکنان روی تشکهای مخصوص آغاز شد و بازیکنان در پنج گروه زیر نظر بدنساز تیم ملی، برنامههای بدنی خود را دنبال کردند.
در ادامه، ملیپوشان در چهار گروه مقابل یکدیگر قرار گرفتند و تمرینات سرعتی و استقامتی را انجام دادند. در بخش دیگری از تمرین، بازیکنان در ضلع شرقی و غربی زمین با استفاده از دروازههای کوچک و با قانون بازی تکضرب، فوتبال در فضای محدود را در محوطهای بیست متری برگزار کردند.
در بخش بعدی تمرین، بازیکنان در دو گروه زرد و قرمز، برنامههای ترکیبی و گلزنی را پشت سر گذاشتند. این بخش جدیترین قسمت تمرین امروز بود و امیر قلعهنویی با دقت ویژهای روند اجرای آن را زیر نظر داشت.
علیرضا جهانبخش در بخشهای ابتدایی تمرین حضور فعالی داشت و پس از آن، تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر فیزیوتراپ تیم ملی دنبال کرد.
پیش از آغاز رسمی تمرین نیز برخی بازیکنان به بازی «آقاوسط» پرداختند و تعدادی دیگر روی تشکهای مخصوص، حرکات نرمشی و تمرینات ویژه انجام دادند.
تمرین امروز تیم ملی با حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی پوشش داده شد.
سامان قدوس، مهدی قائدی و دانیال ایری نیز زیر نظر فیزیوتراپی تیم ملی، تمرینات اختصاصی انجام دادند.
با توجه به دیدار امروز تیم ملی مقابل گامبیا، ملیپوشان پنج شنبه تمرینات سبکتری نسبت به روزهای گذشته برگزار کردند.