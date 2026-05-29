واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور آبادان به اهواز (کیلومتر ۲۵)، منجر به مصدومیت چهار نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرد: به دنبال این سانحه بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

دکتر یاسین افرا افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

در این حادثه، چهار نفر شامل سه خانم در سنین ۸، ۳۴ و ۶۰ ساله و یک آقای ۳۲ ساله مصدوم شدند. در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است.

تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان آیت‌الله طالقانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه بی‌احتیاطی در جاده‌ها پرهیز کنند.