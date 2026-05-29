به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان از امضای توافقی مهم با حضور نمایندگان وزارت کشور و امور خارجه خبر داد که بر اساس آن طول دروازه مرز شلمچه از ۴۰ به ۸۰ متر افزایش یافته و زیرساخت تردد روزانه هزار کامیون به عراق فراهم شده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده، روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: پس از بازدید‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در مرز شلمچه، مقرر شد هیئتی از وزارت کشور و وزارت امور خارجه از نزدیک منطقه را بازدید کنند. با رایزنی‌های انجام‌شده، متن توافق امضا و نتیجه نهایی حاصل شد.

استاندار خوزستان افزود: طول دروازه مرز شلمچه از ۴۰ متر به ۸۰ متر افزایش یافت و طرف عراقی نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است. با این توسعه، پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود هزار کامیون در این مرز تردد داشته باشند که تحولی بزرگ در تبادلات تجاری با عراق محسوب می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به مزیت‌های جدید مرز شلمچه تصریح کرد: گمرک این مرز از اول خردادماه به صورت ۲۴ ساعته فعال شده و ایکس‌های کامیونی نیز به گمرک تحویل داده خواهد شد. تلاش داریم ایکس کامیونی ایران و عراق به یکدیگر متصل شوند تا تردد با کنترل دقیق‌تری انجام گیرد.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک قرارگاه مرکزی در مرز شلمچه خبر داد و اظهار داشت: برنامه ما این است که در شلمچه و چذابه یک فرماندهی واحد مستقر شود تا یک نفر مسئول نظارت بر همه امور باشد و به استانداری پاسخگو باشد. این اقدام بر اساس تفویض اختیاری است که از سوی رئیس‌جمهور و وزیر کشور به استانداران داده شده است.