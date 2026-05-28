استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراب تاکید کرد و گفت:برای رونق گردشگری در این شهرستان ایجاد زیرساخت‌هایی همچون هتل و توقفگاه ضروری است و سراب ظرفیت‌های بالایی برای جذب گردشگر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه شورای اداری شهرستان سراب با اشاره به رویکرد مدیریت استان در توسعه متوازن شهرستان ها اظهار کرد: اولویت‌های برنامه ریزی شده استان در سایه تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها محقق می‌شود و خوشبختانه در شهرستان سراب انسجام و تعامل خوبی بین ارکان حاکمیت وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر‌های شهرستانی دولت افزود: به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌ایم مصوبات سفر‌های شهرستانی که توسط وزرا و اعضای هیئت دولت انجام می‌شود را با جدیت دنبال کنند تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان سراب گفت: این شهرستان علاوه بر توانمندی‌های اقتصادی از ظرفیت‌های انسانی و فکری ارزشمندی برخوردار است و عزم جدی برای توسعه در منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد:محور‌های توسعه شهرستان سراب علاوه بر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به سمت صنعتی شدن و مدرن سازی نیز حرکت می‌کند که توسعه زنجیره تولید شیر و فرآورده‌های لبنی و همچنین توسعه گلخانه‌ها از جمله این برنامه هاست.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراب اظهار کرد: برای رونق گردشگری در این شهرستان، ایجاد زیرساخت‌هایی همچون هتل و توقفگاه ضروری است و سراب ظرفیت‌های بالایی برای جذب گردشگر دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های مواصلاتی شهرستان افزود: در زمینه آسفالت ریزی و روکش راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی گام‌های خوبی برداشته شده و سهم شهرستان سراب در این حوزه مناسب است و مدیریت استان از این روند حمایت می‌کند.

سرمست با اشاره به مطالبه مردم مهربان در حوزه تقسیمات کشوری خاطرنشان کرد: ارتقای مهربان به شهرستان در دستور کار قرار دارد و در کنار آن شهرستان سراب نیز تقویت خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان سرابی مقیم سایر شهر‌ها و استان‌ها برای حضور در طرح های توسعه‌ای منطقه اظهار کرد: از سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری در شهرستان استقبال می‌کنیم.