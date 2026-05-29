نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات، حتی برنامه هفتم، باید متناسب با جایگاه و اراده مردم تغییر کند گفت:مبارزه همهجانبه با فساد، گرهگشایی از مشکلاتی مانند تورم، گرانی، اشتغال و تبعیض، و توجه به رضایت عمومی مردم در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت سالروز آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی، به پرسشهای مطرحشده در این خصوص پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: امروز پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز اولین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شد و نکات بسیار مهمی در ارتباط با جایگاه مجلس و وظیفه نمایندگی را در این پیام خطاب به ویژه به نمایندههای مجلس شورای اسلامی ایراد فرمودند، ازجمله نسبت توجه هوشمندانه و انقلابی یعنی دو کلید واژه معنادار در ارتباط با موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان را فرمودند که متناسب با این تغییر موقعیت باید تغییر در ریل گذاری مجلس هم اتفاق بیفتد و همچنین تناسب مصوبات مجلس با نیازهای اصلی کشور، نیازهای مردم، و بعد هشدار دادند نسبت به طرح دشمن و طرح دوره پس از جنگ و پرهیز دادند از دعواهای سیاسی و کنار گذاشتن اختلافهای حتی موجه و بعد اشاره کردند اینها باید به گونهای به بدهد که مردم به صورت ملموس مشاهده کنند آنچه که امیدآفرین است و آنچه که چشم انداز آینده کشور را ترسیم میکند و انتظارشان از مجلس این است که این اتفاقات بیفتد. آقای دکتر راجع به برخی از فرازهای این پیام بفرمایید؟
حاجی بابایی: خوشحال هستم که این توفیق نصیب من شد که بعد از پیام رهبر عزیزمان به مطالبی در این رابطه بحثی داشته باشیم. قبل از اینکه ورود به این نکات داشته باشیم مقدمهای عرض کنم و آن اینکه این پیام تراز جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد و از اول تا آخر پیام در تمام ابعاد نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران ارتقاء پیدا کرده است و تراز جمهوری اسلامی در دنیا تغییر کرده است. به این آیه اشاره میکنم که رهبر عزیزمان در اولین پیام شان فرمودند؛ این آیه قرآن که میگوید هر حکمی که آمد وقتی زمان آن تمام شد یا به فراموشی سپرده شد، ما یک حکمی مثل آن یا بهتر از آن میفرستیم. بعد فرمودند من نمیخواهم بگویم من از امام شهید یا در تراز او هستم و یا بالاتر هستم، اما مردمی که رهبری را تضمین کردند، این رهبری و این مردم میشود مصداق آن آیه قرآن که مردم تضمین کننده رهبری هستند.
در این پیام مهم رهبری در رابطه با مجلس، اول یک قله بلندی رهبری از مردم ساختند، یعنی واقعیات مردم را بیان کردند، بعد این قله بلند مردم که ارتقاء پیدا کرده است و این مردم مبعوث شدند و رهبری را این مردم تضمین کردند و در دنیا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء دادند، و از همه مهمتر این مرم تاریخ را در مسیر صحیح خودش بردند و دارند میبرند، همه این تعاریف را از مردم میکند. بعد میفرماید مجلس باید اعمال کننده اراده این مردم باشد، بعد میفرمایند نماینده مجلس باید از جنس این مردم باشد و این مردمی که مبعوث شدند، نمایندگان براساس بعثت این مردم حرکت کنند. بعد میگوید قوانین و مقررات حتی برنامه هفتم، مطابق با این مبعوث شدن مردم و این در خیابان قرار گرفتن مردم و این ارتقاء و جایگاهی که در سطح بین الملل پیدا کردهایم، قوانین هم باید تغییر پیدا کند.
این یک اجمال از آنچه که میخواهیم به آن بپردازیم و اجمال قضیه است، ایشان درخصوص مردم مطالبی را میفرمایند که به بعضی از آنها اشاره میکنم. ایشان میفرمایند مردم اثبات کردند عیار باطنی خودشان و جوهره مردم در این جنگ اول و دوم به دنیا نشان داده شد، جوهره مردم، قدرت مردم، اراده مردم، بزرگی مردم به آنها داده شد و این را در عمل نشان دادند. ارتقای تراز مردم ایران که جلوه خیره کننده در عصاره فضایل ملت که منصه ظهور رسید، این تعریف رهبری از مردم است، این قلهای است که از مردم میسازند، یعنی واقعیاتی است که رهبری دارند به تصویر میکشند. ملت مبعوث شده تراز ایفای نقش نمایندهها در رابطه با این مردم، یعنی نمایندهها باید پشت سر این مردم حرکت کنند، مردم تراز را بالا بردند، نمایندگان هم باید ترازشان را با تراز مردم مساوی کنند و در تراز مردم باشند. اهتمام ملت یک موهبتی است که این ایجاد شد، این موهبت باید باعث شود از هرگونه اختلاف پرهیز کنیم، وحدت ملاک عمل همه ما باشد براساس این بزرگی که مردم خلق کردند و موهبتی که به جمهوری اسلامی داده شد مبنی بر این ارتقای جایگاه و امنیت مردم و اقتدار مردم و تثبیت نظام و تثبیت ایران یک موهبت الهی است.
حالا این میطلبد که شما با هم اختلاف نکنید و با هم وحدت داشته باشید بخاطر این همه عظمتی که ملت خلق کردند، ملتی شایستهای که در مقابل ظلم و تجاوز ایستاد، در برابر پلیدان دهر و تاریخ را به راه صحیح خودش هدایت کرد؛ بنابراین مردم را رهبر عزیزمان تعریف کرد که رمز حکم آن آیه است خودشان و این مردم با همدیگر این آیه هستند که در واقع جای آن امام شهید ما با بعثت این مردم پر شده است. حالا درخصوص جایگاه مجلس فرمودند که مجلس عصاره مردم است، مجلس مظهر مردم سالاری دینی است و همچنین رکن قانون و قانونگذاری است و از همه مهمتر این مجلس باید اعمال اراده مردم باشد. اعمال اراده مردم باشد یعنی چه، یعنی شبها باید به خیابان برویم، ببینیم مردم چه میخواهند، اراده آنها را در مجلس تبدیل به قانون کنیم، مثل آنها زندگی کنیم، مثل آنها باشیم، اراده و رفتارمان و فریادمان و شفافیت مان مثل آنها باشد، مجلس یعنی این، این دو نکته کلیدی که از این پیام وجود دارد. یک نکتهای هم وقتی رهبری به مردم اشاره کردند و همه رمزها را به مردم برگرداندند و خیابانها و اراده مردم، یک توصیه هم به جانفدایان کف خیابانها کردند که خیلی مهم است. به آنها فرمودند شما حواس تان باید باشد که این اختلافاتی که غیر موجه یا بعضی از مواقع موجه است، اینها تبدیل به تنازع نشود، یعنی در خیابانها طوری عمل نکنیم که اگر اختلافاتی وجود دارد، یا اختلاف سلیقه یا هر چیزی، این به تنازع تبدیل نشود.
یعنی به همه گفتند پشت سر مردم حرکت کنید، بعد به مردم میفرمایند که مردم باید حواس شان باشد که کف خیابان تنازع نباشد، یکپارچه، وحدت و درکنار هم بودن. در پیام بعدی شان هم میفرمایند که شما باید طوری عمل کنید که قول و عمل روی همدیگر مظهر انسجام یکپارچگی باشد، نکته بعدی این جمعیت باید ادامه پیدا کند، این جمعیت باید منسجم باشد و پاسداری از وحدت در صفوف منسجم، همه اینها را به جانفدایان میگویند. ببینید چقدر هارمونی و پیام دقیق و حساب شده و بهم پیوند خورده است. بعد میگویند نماینده حقیقی ملت چه کسی است، ملت را تعریف کرد، نماینده واقعی مردم چه کسی است، از جنس مردم باشد، اگر نمایندهای از جنس مردم نباشد نمیتواند نماینده مردم باشد. رهبری جنس مردم را هم تعریف کردند بیان فرمودند که امروز مردم ما ارتقاء پیدا کردند، جایگاه شان ارتقاء پیدا کرده است، جایگاه نظام را ارتقاء دادهاند، جایگاه مملکت را ارتقاء دادهاند، حالا نماینده باید از جنس همین مردم باشد.
اگر نمایندهای خدایی ناکرده از جنس مردم نبود، نشان میدهد که همسو و هماهنگ با این پیام نیست و نمیشود اسم آن را نماینده گذاشت. همه ما مکلف هستیم آن چه که رهبری گفتند، اینجا گاهی وقتها یک اشکالات ماهوی در نوع تفسیر و بیانات ما وجود دارد که حتماً من هم باید رعایت کنم، الان که این مطالب را میگویم خودم را مکلف بدانم که حرفهایی که میزنم در راستای همان حرفهایی باشد که رهبری دارند بیان میکنند، یعنی هیچکدام از بندهایی را که رهبری گفته است من یک سر سوزن از آنها عبور نکنم. گاهی وقتها ما روی یک واژگانی که بحث و گفتوگو میکنیم، مثلاً میگوییم کسی انقلابی باید باشد، بعد باید بدانیم تعریف انقلابی چه است، این را بحث کردند، الان میگوییم باید ولایی باشید، یعنی چه، بعضیها خودشان ولایت میدانند، یعنی میگویند هرچه من میگویم ولایی است، نه، ولایی یعنی اینکه هرچه دارید رها کنید، آن چیزی که رهبری میگوید، نه یک کلمه جلو بروید، نه یک کلمه عقب بمانید.
غدیر هم یعنی همین، پیامبر فرمودند آنهایی که جلو رفتهاند برگردند، آنهایی که عقب ماندهاند و بهم برسند و یکپارچه با هم شوید، من میخواهم اینجا غدیر را اعلام کنم. پس نوع نگاه به رهبری این نیست که هر آنچه که من میگویم، من میخواهم قدرت داشته باشم، هرچه میخواهم انجام بدهم بعد بگویم رهبری اینطوری میخواهند، آن یکی بگوید من دنبال فلان موضوع هستم، فلان گروه بگوید من فریاد میزنم، پس این است. همه مان باید یک کاری کنیم که انسجام بهم نخورد. گاهی وقتها وقتی میخواهیم انسجام بهم نخورد کسی که فریاد میزند را میگوییم فریاد نزن و نباید هم بزند، اما آن کسی که نیشگون گرفته را هم نباید بگیریم. همه باید با هم به همدیگر دست بدهیم تا پیام رهبری را دریافت کنیم و پشت سر رهبری حرکت کنیم.
سؤال: راجع به تعریف از مردم هم ممکن است که توصیفات مختلفی وجود داشته باشد. خود رهبری در این پیام شان اشاره میکنند تک تک جان فدایانی که دل شان برای اسلام و انقلاب، یعنی اینهایی که الان کف خیابانها هستند، ممکن است انقلابی از باب اینکه مسلمان هستند بیایند، یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، یعنی ممکن است مسلمان هم نباشد، ولی قلب اش برای ایران میتپد، این هم جزء همان است و تفکیکی وجود ندارد؟
حاجی بابایی: بله، رهبری میفرمایند در رابطه با کف خیابان میگویند تفاوتهای اجتماعی را نباید دامن بزنید، یعنی نباید بگویید این چرا آمده است، من چرا آمدهام، او چرا آمده است. من سعی میکنم از خودم تفسیر نکنم، چون واقعاً میترسم که حرفی بزنم که چیز دیگری بیان شود.
سؤال: چون شما گفتید که کف خیابان باید بروید ببینید مردم چه میگویند، ممکن است بخشی از مردم کف خیابان نباشند، ولی مطالباتی دارند، این ناظر به مطالبه آنها هم است؟
حاجی بابایی: اینکه میگوییم مردم، مردم از نظر امام شهیدمان ۹۰ میلیون ایرانی با شکلها و قیافههای گوناگون فرمودند و این مردم کف خیابان هم الان همین هستند. افراد گوناگون کف خیابانها میآیند و این مردم نماد همان ۹۰ میلیون نفر هستند و این کاملاً درست است. در رابطه با نمایندهها اینکه از جنس مردم باشد، جلوه بعثت مردم باشد، یعنی مردم مبعوث شدند من نماینده هم باید به سمت این بعثت و مبعوث شدن بروم. یعنی تراز و تمام برنامه هایم را تغییر بدهم، تا با این مرم مطابقت کنم، او مبعوث شده است و من هم کاملاً باید پشت سر او حرکت بدهم و با او هماهنگ شوم. یعنی نمایندهها باید نقطه عطف این مقطع کنونی باشند، یعنی در این مقطع کنونی نمایندگان باید بعثت مردم را بپذیرند و پشت سر بعثت مردم حرکت کنند. حرکتی که با بعثت مردم مغایرت دارد، یا تندتر است، یا کندتر است، یا هر شکل دیگری داشته است من نباید انجام بدهم، تحت هر شرایطی نمیتوانم بگویم من نخبه هستم. رهبر عزیزمان به نخبگان عزیز اشاره میکنند.
امروز نخبه اصلی کشور همین مردمی هستند وجدان عمومی جامعه شده است یک نخبه بین المللی که تمام ارتقاها را انجام میدهند و رهبری به ما میگویند که پشت سر این ارتقاء و پشت سر این نخبگی و پشت سر این بعثت باید حرکت کنیم. همچنین در رابطه با تسریع و تعمیق قانونگذاری و نظارت در قانونگذاری برای آینده ایران مطابق با آنچه که مردم میخواهند. بعد میفرمایند صندلی نمایندگی به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور قلمداد شود، یعنی پیشران حرکت و انقلابی گری در مجلس باید باشد. یعنی پیام این همه مطالبی که مردم بیان میکنند بکارگیری تمام توان و ظرفیت برای حکمرانی هم افزا با دولت و سایر قوا پیگیری کنیم و همچنین پاسداشت خون شهیدان، شهیدان مظلوم جنگ دوم و سوم به ویژه امام شهیدمان، مجلس باید خون امام شهید جلوی چشم اش باشد، خون شهداء جلوی چشم اش باشد، بعثت مردم جلوی چشم اش باشد، خواستههای مردم جلوی چشم اش باشد، از جنس مردم شویم، همراه با مردم شویم و این خواسته مردم را دنبال کنیم، این خواسته امام شهید ما است.
اما موضوع مهم رهبری فرمودند شما یک اولویتهایی دارید، یعنی رهبری اولویتها را برای ما تعیین کردند، شما از این به بعد با توجه به این بعثت و این حرکت و ما ارتقای بین المللی پیدا کردهایم. با ارتقای بین المللی ما، هر آنچه که ما داریم در پساجنگ شامل تحول میشود. دانشگاههای ما باید بنشینند، با وزیر علوم هم جلسه داشتیم و عرض کردیم، باید بنشینند تحولات پساجنگ را بگویند، این دانشگاههای ما بعضی از مطالب را تولید میکنیم اصلاً به درد پساجنگ ما دیگر نمیخورد، ما از یک جا قدرت بین المللی شدیم حالا مطابق قدرت منطقهای و ابرقدرت شدن ما چه رشتههایی دردانشگاهها حذف و چه رشتههایی اضافه و چه محتواهایی باید تولید شود، چه محتواهایی نباید تولید شود.
مدارس ما همین است، دانشگاه مان همین است. اقتصادمان همین است، مطابق اقتصاد روز میخواهد با شعار سال هماهنگ میشود همه اینها شامل تغییر میشود مطابق با آن ارتقایی که ملت بزرگ ایران یافتند، ایشان میفرماید که نوسازی شایسته کشور، نوسازی شایسته کشور، یعنی کشور باید برود به سمت نوسازی، با روحیهای که از ایشان سراغ داریم که اهل این هستند خودشان، رشد تراز علم و صنعت، یعنی تراز کشور تغییر کرد، تراز مردم تغییر کرد، تراز همه چیز تغییر کرده است، حالا تراز علم و جایگاه علم و صنعت تغییر باید بکند، محرومیت زدایی همه جانبه، ارتقای فرهنگ و اخلاق از مطالب مهم، مبارزه با فساد همه جانبه، این حرف بزرگی است، یعنی هم ۹۰ میلیون ایرانی شما بروید کف خیابانها اگر یک شعاری را بگویید یکپارچه همه بگویید همین است، شان جمهوری اسلامی، شان امام شهید، شان مردم نیست، که مردم رگههایی از فساد را ببینند و اذیت شوند، رگههایی که با مردم هماهنگی ندارند، هر کس میخواهد باشد، فرزند هرکس میخواهد باشد، جایگاهش هرجا میخواهد باشد، مهم نیست.
مهم این است که مردم در پساجنگ از مجلس رهبر این را میخواهد، قوانین نیاز دارد، قانون مصوب کنند، نظارت نیاز دارد، نظارت باید بکنیم، با همه ابعاد فساد مبارزه شود، برای هرکس میخواهد باشد، کف خیابان بروید مردم همین را میخواهد، فرمایش رهبر معظم ماست، یک جا مبارزه با فساد میگوید و مبارزه همه جانبه با فساد، در این پیام دو جا بیان میکند، گره گشایی، ما یک خط قرمز خوبی داریم امروز، رضایت عمومی مردم، گره گشایی، رفع مشکلات، تورم، گرانی، اشتغال، تبعیض، تبعیض حقوق، تبعیض زندگی، تبعیضهای گوناگون، شان این نظام جمهوری اسلامی که امروز حدود سه ماه است که مردم کف خیابان ایستادند و این امام شهیدی که دادیم و این رهبر عزیزی که پیامها را خودم با خودم، این پیام وقتی صادر میشود و من نگاه میکنم، اصلا در تمام ابعاد یک سر و گردن بالاترست.
خدا هرکسی را در یک جایگاهی قرار میدهد، به او امکاناتش را عنایت میکند، وقتی یک کسی به رهبری یک ملت بزرگی انتخاب میشود، علاوه بر آن چه که وجود دارد خداوند عنایت خودش را شامل آن فرد میکند به دلیل مسئولیت خطیری که دارد، مطالب گوناگون و یک چیزهایی را از ما رهبری خواستند، این را بگویم امیدآفرینی باید باشد، هر سخنی که تندگفته شود یا کند گفته شود، حرفها گوناگون است، بعضی از آدمها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنند. بعضیها تند بیان میکنند، بعضیها کند بیان میکنند، بعضیها سوء استفاده میکنند، بعضیها سوء استفاده مالی میکنند، هر کسی به هر شکلی، سوء استفاده قدرت میکند، هر کسی به هر شکلی، مردم را ناامید بکند. این با امیدآفرینی در تضادست، این ابعادش باید تعریف شود که امیدآفرینی، پس ما وظیفه و تکلیف امیدآفرینی داریم، مصوباتی داشته باشیم که امیدآفرینی بکند، بتواند آینده کشور را تضمین بکند. این جزو خواستههای رهبری برای ماست.
اصلاح برنامه هفتم، مخصوصا برویم به سطحی که این خرابیهایی که در جنگ انجام پذیرفت باید موادی را اضافه کنیم، برنامه هفتم قبلا نوشتیم به عنوان یک قدرت منطقهای، امروز یک قدرت تراز بین المللی هستیم، برنامه هفتم را باید اصلاح کنیم تراز بین المللی باید بکنیم، تراز یک ابرقدرتش باید بکنیم.حالا فرهنگی اش باشد، اقتصادی، دانشگاه، آموزش و پرورش، فناوریهای جدید همه را باید تغییر دهیم، مقدمات و الزامات ایفای نقشی در تراز ملت مبعوث، یعنی مجلس شورای اسلامی باید برود برای این ملت مبعوث تمام امکانات لازم را آماده کند که آنها براساس آن بتواند یک مملکتی بسازد که تراز ملت ایران باشد، ترجیح منابع ملی برگروهی، حزبی، بزرگترین بدبختی این مملکت این است که هر کس میگوید، چون رفیق من است باشد، چون رفیق من نیست نباشد، این سخن رهبری است فکر نمیکنم شفافتر از این باشد، هر حرکتی که ما برداریم، کار کنیم، که میگوید آن کسی که میخواهد یک برنامهای را اجرا بکند، یک کار اقتصادی را بکند، هر برنامهای اجرا کند، اگر این برای منافع ملی و حفظ نظام بود، حرکت کرد، این ولایی است، اگر یک سر سوزن به سمت حزب و گروه و رفیق و محفل و هرچه دیگر بود، این حتما با ولایت همخوانی ندارد، هر کس میخواهد انجام دهد فرقی نمیکند، فرزند امام هم انجام دهد فرقی نمیکند، این همراه ولایت نیست، حضرت ابراهیم فرمود، فرزند ابراهیم کسی است که ابراهیم کامل تبعیت میکند، اگر فرزند نسبی او باشد و او را پشتیبانی نکند، در مسیر او نیست. هرکس میخواهد باشد فرقی نمیکند، پس نمیشود من برای حزبم کار کنم بگویم ولایتی، بگویم من ولایی هستم، هر کسی که گروهی، حزبی و منطقهای کار میکند و ترجیح میدهد بر کارهای ملی و منافع ملی کشور این درجهت ولایت فقیه و رهبری است و این خیلی شفاف و روشن بیان میکند.
مصوبات باید براساس مسائل اصلی کشور و نزدیکترین نسبت با مردم داشته باشد، میفرماید باید رابطه تان را با مردم افزایش دهید، هر کسی، هر چقدر با مردم ارتباط دارد، در این زمینه با این مولفه ولایی تر است نه این که همه ولایی بودن این است، یکی از مولفههایی که رهبری فرمود، شرایط دیگر داشته باشیم، هر چقدر به مردم نزدیک شویم از نظر زندگی، از نظر خلق و خو، از نظر نسبت مان با مردم اموال، ثروت هرچقدر میخواهد باشد، نزدیکتر با مردم باشیم ولاییتر هستیم، اما رهبری یک سری مطالب را توصیه فرمودند به ماها، دیپلماسی پارلمانی، باید راه بیاندازیم، ما باید پیام مان به تمام دنیا برسانیم، دنیا باید حرف ما را بشنود، بزرگترین مشکل ما امروز این است، به پژوهشگران و دانشجویان در میدان عرض میکنم، این عظمت ملت ایران باید به تصویر کشیده شود، این عظمت به سمتی حرکت کند که دنیا بفهمد ملت ما کی هستند، چه کسانی هستند، چه ایدههایی دارند، اگر این کار را نکنیم با پژوهشهای آنها ممکن است مسیر انقلاب منحرف شود، یا خدای ناکرده آن چیزی که بایدست به مردم نشان داده نشود.
شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده خواهی مستکبران، یک جاهایی رهبری میفرماید باهم وحدت داشته باشید، الشداء علی الکفار رحماء بینهم، با هم انسجام داشته و تفرقه نشود، هیچ حرکتی نباید وحدت ما را بهم بزند، اما دیگر به آمریکا نباید وحدت داشته باشیم، برعکس است با خودمان دعوا میکنیم، با آمریکا حرفهای خوب میزنیم، ایشان میفرماید باید شجاعت داشته و شفافیت در مواضع نسبت به آمریکا، به رژیم صهیونیستی، اگر کسی نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی یا حرف نزند، یا موضع نگیرد یا موضع قدرت مدارانه نگرفت، مصداق مغایرت با دیدگاه رهبری در کشور است شما هر کسی که میگوید آن ایراد را دارد، میگوید این ایراد دارد، ایرادی که میگوییم همه آدمهایی که ایراد دارند شامل آن میشود، هر کسی میخواهد باشد، نکته کلیدی توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه ایران.
این هرجا هر حرفی ایشان فرمودند، هر مطلبی آن تراز را میگویند که تغییرکرده، موقعیت تازه ایران، ارتقای جایگاه ایران، ارتقای مردم ایران، ارتقای ایران، حول محور پرچم، از جمله مصادیق تقوی نعمت رعایت نعمت عظیم وحدت است، توصیه به نخبگان به ویژه نمایندگان میکنند که صیانت کنید از این وحدت، خیلی مطالب بود در رابطه، یک نکته از این یا یک قطره از این اقیانوس را توانستم بیان کنم، ما همه جانبه باید خودمان را رها کنیم، مردم و رهبری به عنوان پیشانی کار بپذیریم و بپذیریم که این ارتقا را باید دنبال کنیم با حرف زدن کفایت نمیکند، باید عملیاتی وارد این صحنه شویم، ایران به فضل الهی یک ابرقدرت شده، تمام برنامهها و قوانین مغایر با این عظمت و جایگاه باید تغییر بکند.
سوال: کار مجلس سخت خواهد شد؟
حاجی بابایی: خیلی، خیلی سخت است، این که آدم خودش را دوست داشته باشد ولی همه را فدای خودش نکند، این کار سختی است، در جامعه میگویم کلا، این که ما برای خدا حرف بزنیم و برای دین حرف بزنیم حول محور پرچم و این مردم خیلی کار سختی است ولی حتما مجلس و نمایندگان حتما این مسیر را پرصلابت را طی خواهند کرد.