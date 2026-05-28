معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به آذربایجان شرقی از پیشرفت‌های اجرایی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بناب بازدید و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این ورزشگاه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی نوذرپور در سفر به آذربایجان شرقی از پیشرفت‌های اجرایی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بناب بازدید و با اشاره به رکود ناشی از کسری بودجه در ماه‌های اخیر برگزاری جلسات فوری با سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی برای تامین اعتبارات تکمیلی و جلوگیری از توقف کامل طرح را ضروری دانست.

وی اظهار کرد: از زمان سفر قبلی مدیران تاکنون اگر چه اقداماتی نظیر نصب هندریل، کف‌سازی، سقف‌کاذب، سنگ‌کاری و کناف‌کاری انجام شده است، اما سرعت این اقدامات نسبت به ظرفیت واقعی سایت بسیار پایین بوده و تورم ناشی از شرایط منطقه و فشار‌های اقتصادی چالش‌ها را دوچندان کرده است.

نوذرپور در ارزیابی این وضعیت بر نیاز مبرم به هم‌افزایی ذینفعان تاکید کرد و دستور داد تا در گام نخست مشاور طرح نسبت به تدوین برآورد دقیق مالی و محاسبه مطالبات پیمانکار اقدام نماید تا زمینه برای پرداخت بدهی‌ها فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در گام بعدی جلسه‌ای فوری با سازمان برنامه و بودجه برای رفع موانع اعتباری برگزار خواهد شد. همچنین ضروری است جلسات کارشناسی با مسئولان استانی و نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح اقدام عاجل صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان مجری با اشاره به اینکه طرح در مراحل پایانی و جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار دارد گفت: با توجه به پیشرفت ۹۲ درصدی این طرح خطرپذیری پایینی برای بخش خصوصی دارد بنابراین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان یک گزینه جدی برای جذب منابع مکمل می‌تواند تکمیل این مجموعه ورزشی بزرگ را تسریع بخشد. ما آماده‌ایم تا با ایجاد بستر‌های لازم، مشارکت بخش خصوصی را در تکمیل نهایی ورزشگاه بناب مدیریت کنیم.