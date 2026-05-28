دستگیری اعضای باند سارقان زورگیر در مرند
فرمانده انتظامی مرند از شناسایی و دستگیری اعضای باند سه نفره سارقان زورگیر در این شهرستان در کمتر از سه ساعت خبر داد.
وی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ امام (ره) شهرستان مرند با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی موفق شدند هویت سه متهم (شامل دو مرد و یک زن) را در این ارتباط شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرند افزود: با اقدام به موقع پلیس متهمان در کمتر از سه ساعت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
سرهنگ اسدیان خاطرنشان کرد: دستگیرشدگان در بازجوییهای اولیه به بزه انتسابی و زورگیری اموالی به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال اعتراف کردند.
وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه، جهت انجام بررسیهای تخصصیتر و کشف سایر جرایم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفتند.