فرمانده انتظامی مرند از شناسایی و دستگیری اعضای باند سه نفره سارقان زورگیر در این شهرستان در کمتر از سه ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت:در پی دریافت گزارشی مبنی بر اقدام به زورگیری و سرقت با تهدید سلاح سرد (چاقو) توسط چند نفر در یکی از مناطق شهر مرند پیگیری سریع موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ امام (ره) شهرستان مرند با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی موفق شدند هویت سه متهم (شامل دو مرد و یک زن) را در این ارتباط شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند افزود: با اقدام به موقع پلیس متهمان در کمتر از سه ساعت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ اسدیان خاطرنشان کرد: دستگیرشدگان در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی و زورگیری اموالی به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه، جهت انجام بررسی‌های تخصصی‌تر و کشف سایر جرایم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفتند.