به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما، سوتیریوس مونولوپوس، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ایران، نخستین گروه از بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی را اعلام کرد.

بر این اساس، ۱۷ بازیکن به نخستین اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند. این بازیکنان روز شنبه ۹ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ باید در سالن زنده یاد محمود مشحون واقع در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند.

اسامی دعوت‌شدگان (گروه اول) به شرح زیر است:

۱. مبین شیخی

۲. سید مهدی جعفری

۳. محمدمهدی حیدری

۴. سید محمد غفاری

۵. مجید رحیمیان

۶. نوید رضایی‌فر

۷. محمدبصیر مومنی

۸. متین آقاجانپور

۹. امیرحسین آذری

۱۰. علیرضا شریفی

۱۱. پیتر گیرگوریان

۱۲. امیرحسین یازرلو

۱۳. محمدمهدی رحیمی

۱۴. حسن علی‌اکبری

۱۵. امیرحسین طوسیان

۱۶. محمدمهدی جلالی

۱۷. امیرحسین خندان پور

لازم به ذکر است در گروه دوم نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.