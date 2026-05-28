به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت از روند اجرای عملیات ارتقای کیفی سامانه آب شیرین‌کن این شهر و نوسازی فیلترهای غشایی بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های زیرساختی حوزه آب و روند بهبود کیفیت آب شرب شهروندان انجام شد، رعنا قربانی از مراحل نصب و تعویض فیلترهای غشایی جدید سامانه آب شیرین‌کن پلدشت بازدید کرد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان پلدشت نیز در جریان این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده اظهار داشت: به منظور ارتقای شاخص‌های کیفی آب شرب و با مساعدت‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای تعویض و جایگزینی فیلترهای غشایی سامانه آب شیرین‌کن پلدشت اختصاص یافته که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

علی‌نژاد همچنین با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای حوزه تأمین آب افزود: پروژه احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر پلدشت نیز با حمایت و پیگیری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه و بهبود توزیع آب شرب، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی در حال اجراست.

فرماندار پلدشت نیز در پایان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آب و فاضلاب، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و نظارت مستمر بر کیفیت آب توزیعی تأکید کرد و حفظ سلامت و رضایتمندی شهروندان را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی دانست.