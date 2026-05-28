طرح نوسازی فیلترهای سامانه آب شیرینکن پلدشت با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت از روند اجرای عملیات ارتقای کیفی سامانه آب شیرینکن این شهر و نوسازی فیلترهای غشایی بازدید کرد.
در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت پروژههای زیرساختی حوزه آب و روند بهبود کیفیت آب شرب شهروندان انجام شد، رعنا قربانی از مراحل نصب و تعویض فیلترهای غشایی جدید سامانه آب شیرینکن پلدشت بازدید کرد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان پلدشت نیز در جریان این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده اظهار داشت: به منظور ارتقای شاخصهای کیفی آب شرب و با مساعدتهای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای تعویض و جایگزینی فیلترهای غشایی سامانه آب شیرینکن پلدشت اختصاص یافته که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
علینژاد همچنین با اشاره به پروژههای در دست اجرای حوزه تأمین آب افزود: پروژه احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر پلدشت نیز با حمایت و پیگیری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، با هدف افزایش تابآوری شبکه و بهبود توزیع آب شرب، هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی در حال اجراست.
فرماندار پلدشت نیز در پایان این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آب و فاضلاب، بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و نظارت مستمر بر کیفیت آب توزیعی تأکید کرد و حفظ سلامت و رضایتمندی شهروندان را از اولویتهای مهم دستگاههای اجرایی دانست.