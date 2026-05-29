به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استفاده از وسایل برقی فرسوده و عدم توجه به برچسب انرژی در هنگام خرید لوازم خانگی، همگی از عواملی هستند که مصرف برق را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند که با راهکار‌های ساده‌ای می‌توان برای مدیریت مصرف در بخش خانگی اقدام کرد:

خرید لوازم با مصرف انرژی پایین

خاموش کردن کامل دستگاه‌ها

استفاده هوشمند از سیستم‌های گرمایش و سرمایش

عایق کاری مناسب محیط و جلوگیری از هدر رفتن انرژی

استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف

استفاده درست و به موقع خاموش کردن کامپیوتر‌ها

خارج کردن وسیله‌ی برقی از پریز برق