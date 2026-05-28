به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آغاز عملیات استانداردسازی انشعابات و اصلاح شبکه آب شرب روستای هاچه‌سو از توابع شهرستان شاهین‌دژ خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: با هدف رفع تنش آبی در فصول گرم سال، عملیات استانداردسازی ۱۰۰ فقره انشعاب و اصلاح بخش‌هایی از شبکه توزیع آب شرب این روستا در دستور کار قرار گرفته و توسط واحد بهره‌برداری امور آب و فاضلاب شاهین‌دژ در حال اجراست.

وی افزود: اجرای این پروژه در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی، کاهش هدررفت آب و افزایش پایداری شبکه توزیع آب شرب انجام می‌شود و با بهره‌برداری از آن، وضعیت تأمین آب شرب در نقاط آسیب‌پذیر روستای هاچه‌سو بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی همچنین با اشاره به همکاری دستگاه‌های محلی در اجرای این طرح تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه با همراهی و همکاری فرمانداری و دهیاری روستای هاچه‌سو در حال انجام است.