معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه «پیمان فرعون» ریشه مشکلات منطقه است، گفت: ابتکار ایران درباره ایجاد معادله امنیتی جدید در منطقه با استقبال کشورهای حاضر همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اقای باقری پنجشنبه شب هفتم خرداد ۱۴۰۵ در پایان سفر سه روزه خود به مسکو در جمع خبرنگاران افزود: در این سفر با مقامات عالیرتبه امنیتی از کشورها از قارههای مختلف اعم از آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین و همچنین برخی کشورهای همسایه گفتوگوهای خوبی داشتیم.
وی گفت: این ملاقاتها فرصتی را برای تبادل نظر طرفین درباره مسائل جاری و تحولات منطقه و جهان فراهم کرد و در نهایت، چارچوب مناسبی برای همکاریهای آینده طرحریزی شد.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: امیدواریم این دیدارها به مبنای گفتوگوهای سطح عالی و با محتوای غنیتر برای ایجاد ساختار و معادله جدید امنیتی در منطقه تبدیل شود.
وی افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران در دیدارها با نمایندگان عالی امنیتی سایر کشورها مبنی بر اینکه پس از تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، باید به معادله جدیدی برای تحقق صلح و ثبات دست یابیم، با استقبال این کشورها همراه شد.
وی تأکید کرد: شکلگیری این معادله جدید امنیتی باید با مشارکت کشورهای منطقه و نفی دخالت آمریکا و رد نفوذ رژیم صهیونیستی همراه باشد.
آقای باقری در بخش دیگری از سخنان خود از نشست مقامات بلندپایه امنیتی به عنوان سکویی برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا و محل گفتوگو برای تقویت همکاری بین کشورهایی بود که نمیخواهند بپذیرند که آمریکا نگاه و سیاست خود را به دیگر کشورها تحمیل کند.
وی افزود: این نشست مکان مناسبی برای تجمیع دیدگاههای کشورهای مستقل و پژواک پیدا کردن آن در سطح بینالمللی است، موضوعی که آمریکاییها خواهان آن نیستند که این مواضع مستقل مطرح و کشورها منافع خود را به شکل مستقل دنبال کنند.
معاون دبیر شورای امنیت ملی که در پایان سفر سه روزه خود به مسکو سخن میگفت، ادامه داد: نشست مقامات بلندپایه امنیتی، امسال از این جهت اهمیت ویژه داشت که دو تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشتیم و امام شهیدمان مورد هدف و ترور قرار گرفتند و همچنین مقامات عالیرتبه دیگر کشورمان از جمله شهید دریاسالار علی شمخانی که سالیان قبل به عنوان مهمان برجسته در این نشست حضور داشتند و شهید علی لاریجانی که مهمان این نشست بودند و صهیونیستها و آمریکاییها با ترور ایشان اجازه ندادند که در این نشست شرکت کنند.
باقری با اشاره به طرح مواضع ایران در چهاردهمین نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو خاطرنشان کرد: تجاوز آمریکاییها علیه ایران و صهیونیستها نشان داد که نظم و چارچوبی که در منطقه وجود دارد نمیتواند تأمینکننده مناطق کشورهای منطقه باشد و در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران ایده و حرف جدیدی داشت که در این نشست پژواک پیدا کرد.
وی افزود: امروز همه اذعان دارند که آمریکاییها سرمنشا بیثباتی در منطقه بودهاند که یکی از مظاهر آن پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه است.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه به نقش بیثبات ساز رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: این رژیم به صورت علنی اعلام کرده است که به دنبال توسعه مرزهای نامشروع خود است و قصد دارد که کشورهای دیگر منطقه را هم اشغال کند.
وی تصریح کرد: طرح تجاوزطلبانه و بیثباتساز منطقه که آمریکاییها تحت خاورمیانه بزرگ مطرح میکردند امروز توسط صهیونیستها به عنوان طرح اسرائیل بزرگ در حال پیگیری است.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: هر دو طرح ماهیت یکسانی و ریشه در یکجانبهگرایی آمریکاییها دارد و صهیونیستها به عنوان دنبالهرو و مزدور آمریکاییها به دنبال این هستند که نقش هژمون را در منطقه ایفا کنند.
آقای باقری افزود: در نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو تأکید کردیم که بر خلاف اینکه آمریکاییها و صهیونیستها جلوه میدهند که پیمان ابراهیم میتواند صلح و آرامش را برای منطقه به ارمغان آورد، دروغی بیش نیست؛ بلکه واقعیت آن «پیمان فرعون» است که سردمدار آن رژیم آدمکش و کودککش فرعونی است و ترویج این ایده باعث ترویج بیثباتی و ناامنی در منطقه خواهد بود.