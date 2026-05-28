عملیات بهسازی و ساماندهی یکی از مهمترین ورودیهای آذربایجان غربی در محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پس از سال ها چشم انتظاری مردم برای احیای دریاچه ارومیه، راهداری آذربایجان غربی تردد برای بازدید مردم از ایننگین فیروزه ای را تسهیل بخشید .
عملیات بهسازی و ساماندهی یکی از مهمترین ورودیهای آذربایجان غربی در محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه آغاز شد؛ طرحی که با هدف روانسازی ترافیک، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت عبور و مرور در این کریدور راهبردی کلید خورده است.
در قالب این پروژه، با ایجاد و افزایش یک لاین رفت در مسیر ورودی، ظرفیت تردد در این محور پرتردد تقویت میشود تا بخشی از گرههای ترافیکی بهویژه در ایام سفرهای تابستانی کاهش یابد.
این عملیات بهصورت امانی و با استفاده از توان اجرایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان در حال اجراست؛ رویکردی که بر سرعتبخشی به پروژهها و بهرهگیری از ظرفیتهای درونسازمانی تأکید دارد.
در کنار بعد ترافیکی این طرح با نگاه به ارتقای منظر ورودی استان و همجواری مستقیم با دریاچه ارومیه، اهمیت دوچندان پیدا کرده است؛ مسیری که هم نقش حملونقلی دارد و هم در تصویر ذهنی مسافران از استان اثرگذار است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی نیز بر روند اجرای پروژه نیز به صورت مستمر نظارت میدانی داشته و پیگیری نزدیک عملیات عمرانی را در دستور کار قرار داده است.
تکمیل این طرح بتواند هم در بهبود جریان ترافیک ورودی ارومیه مؤثر باشد و هم جایگاه این مسیر را بهعنوان یکی از محورهای مهم منتهی به دریاچه ارومیه ارتقا دهد.
از زمان آغاز این طرح تاکنون سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه نیز از روند اجرای این طرح بازدید کردند.