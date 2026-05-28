مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: افزایش قیمت نان، افزایش کیفیت را میطلبد و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرشید زرگوش» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه استانی ایلام، با اشاره به اصلاح نرخ نان در استان که به منظور جلوگیری از زیاندهی و پایداری فعالیت نانواییها انجام شده است، اظهار داشت: قیمت جدید نان در استان از روز سهشنبه به صورت هوشمند بر روی دستگاههای کارتخوان نانواییها اعمال شده است و مردم باید نان با کیفیت و وزن مناسب دریافت کنند.
وی با بیان اینکه کیفیت نان نباید فدای قیمت جدید شود، تصریح کرد: افزایش قیمت نان، افزایش کیفیت را میطلبد. تعزیرات حکومتی با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و تخلف در حوزه نان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود.