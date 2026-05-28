حماسه مقاومت مردم آذربایجان غربی در سنگرخیابان به فصل هشتاد و نهم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشتاد و نهمین شب از شب‌های روشن پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، مردم مقاوم آذربایجان غربی همچون‌ دیگر هم وطنان شجاع و جان برکف خود برای جانفشانی وجانفدایی درراه ایران به خیابان آمدند.

قشرهای مختلف مردم مرزداران ایران جان در آذربایجان غربی با مقاومت وشجاعتی ستودنی برای دفاع از وطن در صحنه وسنگرخیابان حضور یافتند و بر ادامه راه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.

اقوام وپیروان ادیان ومذاهب گوناگون در این استان بلند قامت حول ریسمان مستحکم عشق به ایران و انقلاب زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران به اتحادو انسجام می رسند.