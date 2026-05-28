به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سخنگوی منطقه آزاد انزلی از مهار آتش در اسکله شماره یک بندر کاسپین این منطقه خبر داد و گفت: آتش حوالی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در فندرهای (ضربه گیر) لاستیکی اسکله آغاز شد و با تلاش آتش نشانان این منطقه مهار شد.

مهدی کاظمیان افزود: ۱۲ آتش نشان با ۴ خودروی آتش نشانی پس از یک ساعت و ۳۰ دقیقه تلاش آتش را به طور کامل مهار کردند.

وی گفت: با رعایت تمام نکات ایمنی هیچ آسیبی به محموله های این بندر وارد نشده و کالاها بدون خسارت به مقصد حمل شدند.