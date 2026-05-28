نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور و همراهی مردم ایران اسلامی در صحنه‌های مختلف گفت: مردم ایران اسلامی رویدادی را رقم زدند که نه در گذشته مشابهی برای آن وجود داشته و نه در آینده به این شکل تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، اکبر رنجبرزاده با حضور در برنامه تلویزیونی «شب‌های الوند» از شبکه همدان، افزود: ۸۹ شب حضور مردم در خیابان‌ها در حمایت از ایران اسلامی و اعلام بیعت با مقام معظم رهبری، یک اتفاق بزرگ، کم‌نظیر و تاریخی بود که نشان‌دهنده عمق بصیرت، وفاداری و انسجام ملت ایران است.

او با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: ایران امروز قدرت چهارم جهان است و ما باید برای تثبیت و تقویت این جایگاه، با جدیت بیشتری حرکت کنیم. در این مسیر، مشارکت همگانی و حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف، ضرورتی مهم و تعیین‌کننده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به تعبیر امام شهیدمان، ما به قله نزدیک شده‌ایم و این مسیر نیازمند همدلی، استقامت و همراهی همه آحاد جامعه است.

رنجبرزاده همچنین تصریح کرد: مردم پس از شهادت رهبر، به خوبی عمل کردند و با حضور پرشور و آگاهانه خود، بار دیگر وفاداری‌شان را به آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.

او با تأکید بر امیدآفرینی و نگاه رو به جلو گفت: آینده برای ایران اسلامی بسیار روشن است و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و وحدت ملی، می‌توان مسیر پیشرفت و اقتدار را با قوت ادامه داد.