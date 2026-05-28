مردم انقلابی ارومیه در هشتادو نهمین شب از شبهای پایداری برپایداری در مسیر پاسداری از جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه های مختلف مردم مقاوم و ولایتمدار ارومیه باردیگر با حضور گسترده درخیابان امام و میدان ولایت فقیه به ندای ولی فقیه و رهبرمعظم انقلاب برای پاسداری از نظام و انقلاب لبیک گفتند.
شرکتکنندگان در این تجمعات شبانه برمقابله با تمامی توطئههای دشمنان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.
این حضورگسترده و پر شور مردم پیام اتحاد،اقتدار و حراست از کیان کشور و نظام را به جهانیان مخابره می کند.