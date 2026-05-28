به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه های مختلف مردم مقاوم و ولایتمدار ارومیه باردیگر با حضور گسترده درخیابان امام و میدان ولایت فقیه به ندای ولی فقیه و رهبرمعظم انقلاب برای پاسداری از نظام و انقلاب لبیک گفتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات شبانه برمقابله با تمامی توطئه‌های دشمنان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.

این حضورگسترده و پر شور مردم پیام اتحاد،اقتدار و حراست از کیان کشور و نظام را به جهانیان مخابره می کند.