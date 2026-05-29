با انعقاد ۲۰۰ هزار دلار قرارداد خارجی، دانشگاه آزاد اصفهان آماده برداشتن گام بزرگتری در همکاریهای بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت:در چهار سال اخیر حدود ۵۳۰ طرح را به انعقاد قرارداد به ارزش ۱۸۶ میلیارد تومان تکمیل شده است.
بابک بهفروز، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، بهره مندی از همکاریهای بینالمللی را یکی دیگر از دستاوردها دانست و بیان کرد: توانستیم در حدود ۲۰۰ هزار دلار قراردادهای خارجی را با دانشجویان و اساتید خارجی منعقد کنیم.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت واحد اصفهان در پایان افزود: امیدواریم که در سال آینده به لطف و یاری خداوند در این مسیر بتوانیم قدم بزرگتری برداریم.