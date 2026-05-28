پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی برگزاری جشنواره های فرهنگی، ملی و حماسی درامتداد تجمعات شبانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی بر برگزاری جشنوارههای فرهنگی، ملی و حماسی با اهداف نشاط اجتماعی در امتداد تجمعات شبانه و در دفاع از وطن تاکید نمود.
رسول مقابلی در جلسه کارگروه شورای اجتماعی آذربایجانغربی گفت: نشاط اجتماعی عامل ارتقای تابآوری اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی است، لذا دستگاههای اجرایی متولی با احصا برنامههای نشاط اجتماعی، همکاری، مشارکت و همافزایی لازم را در برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی در دستورکار قرار دهند.
وی افزود: حال خوش دریاچه ارومیه و نزولات آسمانی و انسجام ملی ایجاد شده بستر خوبی را برای برگزاری جشنوارهها و اجرای برنامههای مختلف نشاط اجتماعی در استان فراهم آورده که میتواند ظرفیت مناسبی برای شور و نشاط اجتماعی و تقویت انسجام مردمی در راستای وحدت و یکدلی که از تداوم تجمعات شبانه مردم بهوجود آمده، باشد.
در این جلسه حاضرین، نظرات و پیشنهادات خود را در راستای برگزاری برنامهها، ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.