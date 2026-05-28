معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: مرحله نخست طرح ۲۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن الیگودرز در صورت تأمین به موقع تسهیلات و تکمیل آورده متقاضیان، هفته دولت امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا حامی امروز هفتم خردادماه در نشست بررسی وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان الیگودرز گفت: طرح ۲۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن الیگودرز در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به فعالیت تمام‌وقت پیمانکار، به شرط همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات و همچنین واریز منظم سهم آورده از سوی متقاضیان، ۶۴ واحد آن برای افتتاح در هفته دولت، امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح پیش از این با چالش‌هایی نظیر کمبود تسهیلات و رکود در جذب متقاضی مواجه بود که این موانع با پیگیری‌های مستمر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، اداره کل و همچنین رایزنی‌های نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی برطرف شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه زیرساخت‌های سایت تا حد مطلوبی تکمیل شده است، عنوان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای احداث راه دسترسی جدید و همچنین تکمیل آماده‌سازی و محوطه‌سازی سایت در دست اقدام است که مجوز‌های لازم در این خصوص اخذ خواهد شد.