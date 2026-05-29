پخش زنده
امروز: -
بانوان جانفدای اصفهانی کار با اسلحه را آموزش میبینند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آموزش کار با اسلحه که این روزها به آموزشی عمومی تبدیل شده با هدف آماده سازی جان فدایان ایران در راه دفاع از وطن در بیشتر محلهها و مناطق شهر اصفهان در حال انجام است.
آموزش کار با سلاح به بانوان پیامی روشن برای دشمنان این مرز و بوم دارد، یعنی برای دفاع از وطن باهمه داشته هایمان به میدان میاییم.
آنچه این روزها در قالب آموزش در مساجد و پایگاههای بسیج مردمی در جریان است ایجاد یک نیروی واحد دفاعی برای عقب راندن دشمن در تمام جبههها است.
این آموزشها شامل آشنایی با سلاح کلاشینکف، باز و بسته کردن سلاح و آموزش هدف گیری و شلیک است.