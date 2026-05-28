مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از ترور و شهادت یکی از پرسنل انتظامی در شهرستان ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی کردند که متأسفانه استوار دوم " عیسی عباسی" به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ این شهید والامقام، متولد شهرستان مشهد، متاهل و دارای یک فرزند می‌باشد.