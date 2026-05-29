به گزارش

یک منبع ناشناس با رهگیری این شکاف امنیتی فاش کرد که حداقل ۱۰۰ هزار سند حساس، شامل گذرنامه‌ها و عکس‌های شناسایی متقاضیان که برای فرآیند ویزا بارگذاری شده بود، به صورت عمومی در دسترس قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک‌کرانچ، یک وب‌سایت واسط به نام «پورتال ویزا یوکی» (UK Visa Portal) ، منبع این نشت داده بزرگ معرفی شده است.یک منبع ناشناس با رهگیری این شکاف امنیتی فاش کرد که حداقل ۱۰۰ هزار سند حساس، شامل گذرنامه‌ها و عکس‌های شناسایی متقاضیان که برای فرآیند ویزا بارگذاری شده بود، به صورت عمومی در دسترس قرار گرفته است.

بررسی‌ها و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان به دلیل شباهت ظاهری این سایت به درگاه‌های رسمی، به اشتباه مبالغی را به این شرکت پرداخت کرده و مدارک خود را در اختیار آنها قرار داده‌اند.



با تماس مستقیم با برخی از افراد آسیب‌دیده، صحت اطلاعات افشا شده کاملاً تایید شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این حجم از داده‌های بیومتریک و هویتی می‌تواند ابزاری خطرناک برای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و جعل هویت در سطح بین‌المللی باشد.