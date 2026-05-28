به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آغاز عملیات حفاری اصلاح شبکه آب شرب روستای قارنا شهرستان نقده خبر داد.

مجتبی نجفی با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات حفاری اصلاح شبکه آبرسانی روستای قارنا به طول ۴۰۰ متر با مشارکت خیر آبرسان، همکاری بخشداری و دهیاری روستا و با نظارت امور آب و فاضلاب شهرستان نقده در حال اجراست.

وی افزود: شبکه آب شرب این روستا به دلیل فرسودگی و هدررفت آب نیازمند اصلاح بود که با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش هدررفت آب، زمینه تأمین مستمر و پایدار آب شرب مشترکان فراهم خواهد شد.

نجفی همچنین با اشاره به ادامه روند بهسازی شبکه آبرسانی روستا تصریح کرد: پس از اتمام عملیات اصلاح شبکه، استانداردسازی انشعابات این مسیر نیز آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز حدود سه کیلومتر از شبکه آب شرب روستای قارنا اصلاح و بازسازی شده بود.