معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: رویکردهای یکجانبه و تجاوزکارانه آمریکا بازگشت به جهان جنگل و بربریت است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای باقری عصر پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین نشست مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو در جمع خبرنگاران درباره این نشست، گفت: در این نشست به اقدامات روسیه و چین به عنوان دو عضو بریکس در مخالفت با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همچنین اقدامات غیرقانونی غرب در موضوع اسنپ‌بک اشاره شد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در دو نوبت، رویکردهای یکجانبه ایالات متحده که نشأت گرفته از دیدگاه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر صلح بر اساس زور، خشونت، آدم‌کشی و وحشی‌گری است در این نشست مورد توجه قرار گرفت و اینکه رویکرد واشنگتن بازگشت به دنیای جنگل و بربریت را در پی خواهد داشت.

وی افزود: این رویکرد آمریکا در حالی است که ما در جهان متمدن مدعی دنیایی هستیم که باید صلح از طریق عدالت، گفت‌وگو، دیپلماسی و همکاری شکل گیرد.