همه ساله در بهار در یک سنت حسنه باغداران و کشاورزان خوانیاری بصورت دسته جمعی اقدام به جوی روبی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محصولات زراعی و باغی شهرستان شامل گردو، آلوی خوانساری، بادام، سیب، گلابی و انگور است که از ۱۱ نهر آب سیراب می‌ شود.

منشاء این ۱۱ نهر آب چشمه‌ها، قنوات و رودخانه اصلی خوانسار است که از میان این شهر می‌گذرد.

همه ساله در بهار در یک سنت حسنه باغداران و کشاورزان بصورت دسته جمعی اقدام به جوی روبی و تمیز نمودن این انهار که از تونل‌های زیر پل‌ها، میدان‌ها و عرض خیابان‌ها نیز می‌گذرد می‌ کنند.

در این سنت حسنه که با حضور تمامی باغداران و کشاورزان انجام می‌پذیرد برای صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت آب، و افزایش سرعت رسیدن آب به اراضی تمام موانع داخل انهار پاکسازی می‌شود.