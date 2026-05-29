همه ساله در بهار در یک سنت حسنه باغداران و کشاورزان خوانیاری بصورت دسته جمعی اقدام به جوی روبی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محصولات زراعی و باغی شهرستان شامل گردو، آلوی خوانساری، بادام، سیب، گلابی و انگور است که از ۱۱ نهر آب سیراب می شود.
منشاء این ۱۱ نهر آب چشمهها، قنوات و رودخانه اصلی خوانسار است که از میان این شهر میگذرد.
همه ساله در بهار در یک سنت حسنه باغداران و کشاورزان بصورت دسته جمعی اقدام به جوی روبی و تمیز نمودن این انهار که از تونلهای زیر پلها، میدانها و عرض خیابانها نیز میگذرد می کنند.
در این سنت حسنه که با حضور تمامی باغداران و کشاورزان انجام میپذیرد برای صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از هدر رفت آب، و افزایش سرعت رسیدن آب به اراضی تمام موانع داخل انهار پاکسازی میشود.