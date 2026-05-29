به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان گفت: این نمایشگاه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با بیش از هزار عنوان کتاب در قالب ۵ هزار جلد، در موضوعات دفاع مقدس، مذهبی، روانشناسی، فلسفه، ادبیات، کودک و نوجوان برپا شده است.

سید هادی مسعودی علوی افزود: بخش تخصصی عرضه تمامی کتب انتشارات انقلاب اسلامی با هدف آشنایی هر چه بیشتر عموم مردم با آثار مکتوب رهبر شهید در این نمایشگاه تدارک دیده شده است.

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان با تأکید بر اینکه نمایشگاه کتاب از عواملی است که می‌تواند بر رونق کتاب و کتابخوانی مؤثر باشد گفت: تمامی کتاب‌های این نمایشگاه با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف عرضه شده است.

به گفته وی این نمایشگاه با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان و سازمان اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری کاشان برپا شده است.

مسعودی علوی یادآورشد: این نمایشگاه در حاشیه تجمعات پرشور مردم انقلابی دیار مومنان ایجاد شده است و تا ۱۴ خرداد هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ شب در عمارت کوشک میدان کمال الملک دائر است.