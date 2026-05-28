سفر رئیس سازمان جهانی بهداشت به کنگو در پی افزایش مبتلایان به ابولا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش فرانسوی زبان خبرگزاری آناتولی ترکیه، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، اعلام کرد: «ابولا بازگشته است».

وی افزود: در کنار تیم‌های پزشکی سازمان بهداشت جهانی، شرکا و کارکنان بخش درمان که «هرگز از مبارزه دست نکشیده‌اند» در میدان خواهد بود.

وی ضمن استقبال از تعهد مقامات کنگو در پاسخ به وضعیت کنونی در حوزه سلامت، تصریح کرد استان ایتوری در شرق این کشور "بیشترین آسیب" را از این بیماری همه گیر دیده است.

رئیس سازمان جهانی بهداشت یادآور شد جمهوری دموکراتیک کنگو در گذشته موفق شده بود بر چندین مورد همه گیری ابولا غلبه کند.

این کشور شانزده بار ابولا را شکست داده است. هفدهمین بار نیز تفاوتی با دفعات گذشته نخواهد داشت؛ اما ما باید «هم اکنون و همه با هم اقدام کنیم.»

بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت کنگو روز چهارشنبه منتشر کرد، شمار موارد مشکوک از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته و در مجموع شمار مبتلایان احتمالی به ۱۰۷۷ نفر رسیده است. ابتلای ۱۲۱ نفر تایید شده است و از زمان اعلام همه گیری در تاریخ ۱۵ مه، ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات کنگو بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی را در استان ایتوری، کانون شیوع این بیماری همه گیر، به حال تعلیق درآورده‌اند که از آن جمله می‌توان به تعلیق رویداد‌های ورزشی به منظور جلوگیری از انتشار این یروس اشاره کرد.

هفت مورد ابتلا به ابولا در اوگاندا، کشور همسایه کنگو نیز تأیید شده و تا کنون یک مورد مرگ و میر نیز به ثبت رسیده است. اوگاندا روز چهارشنبه به منظور محدود کردن خطر سرایت این بیماری، مرز مشترک خود با جمهوری دموکراتیک کنگو را بست.