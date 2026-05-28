پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر گفت:مردم ایران با تکیه بر ایمان و هویت دینی خود، از آرمانهای اصیل اسلامی و محور مقاومت صیانت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در سخنانی در حسینیه «بُدگام» افزود: ملت بزرگ ایران تحت شدیدترین تحریمها، فشارها و توطئههای دشمنان اسلام، نهتنها عقبنشینی نکرده، بلکه با تکیه بر ایمان و هویت دینی خود، از آرمانهای اصیل اسلامی و محور مقاومت صیانت نموده است.
وی در ادامه، با ادای احترام به مقام شامخ رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، تصریح کرد که مشی مبارزاتی و استقامت ملت ایران در برابر جبهه استکبار، راهنمایی روشن برای تمامی ملتهای مسلمان است.
این عالم برجسته کشمیری با اشاره به فشارهای همهجانبه دشمنان علیه نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران تحت شدیدترین تحریمها، فشارها و توطئههای دشمنان اسلام، نهتنها عقبنشینی نکرده، بلکه با تکیه بر ایمان و هویت دینی خود، از آرمانهای اصیل اسلامی و محور مقاومت صیانت نموده است.
وی افزود: عید واقعی متعلق به ملت ایران است؛ چرا که ایستادگی آنان در حفظ ارزشهای الهی، بزرگترین پیروزی است. جانفشانی شهدای اسلام، بهویژه شهدای ایران، سرمایهای عظیم و مایه افتخار برای سراسر امت اسلامی محسوب میشود.
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، در بخش دیگری از سخنان خود به بحران انسانی در فلسطین اشغالی پرداخت و با ابراز تأثر عمیق از فجایع جاری در نوار غزه، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی گامی فوری و مؤثر بردارد.
وی تأکید کرد: امروز بر تمامی مسلمانان فرض است که در حمایتی یکپارچه، از حق تعیین سرنوشت و آزادی مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند. پیروزی غزه در گرو اتحاد و همبستگی عملی جهان اسلام است.
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در پایان، طی دعایی خاضعانه، برای نصرت ملتهای مظلوم، اقتدار عالم اسلام و استقرار صلح پایدار در جهان دعا کرد؛ و همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، پایداریِ فضای برادری، اخوت و امنیت در منطقه جامو و کشمیر را از خداوند متعال مسألت نمود.